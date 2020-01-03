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  4. Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis

Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kızını taciz ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren baba, 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kahramanmaraş’ta kızını tehdit ve taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı çekiçle öldüren K.I.’nın yargılanmasına Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Kahramanmaraş’ta kızını taciz ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren baba, 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş’ta kızını tehdit ve taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı çekiçle öldüren K.I.’nın yargılanmasına Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. K.I. (48), 6’ıncı duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanığın aile üyelerinin de izlediği duruşmaya Tamer Çetin’in avukatı katıldı. Çetin ailesinin avukatı Gürkan Özdemir, K.I.’nın Tamer Çetin’i plan yaparak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığa hapis cezasının verilmesini talep etti.
Tutuklu sanık K.I. ise, “Ben maktulü öldürme niyetim olsa tehdit etmezdim, direkt yapardım ben yemin ederek söylüyorum maktulü öldürme niyetinde değildim. Verilecek ceza üst mahkemelere gidip gelene kadar kızımın yakında düğünü var tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkemece davayı karara bağlamasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Av. Kadir Bastırmacı, “2018 Mayıs ayından buyana başlayan acılı ve zor durumda olan bir babanın dramının sonuçlandığı gün. Ancak beklediğimi şekilde sonuçlanmadı, tutukluluk halinin devamına ve neticesinde 12 yıl 1 ay ceza almış oldu. Bizim beklentimiz aslında davanın öldürmeden değil de, yaralama suçundan sonuçlanması yönündeydi. Savunmalarımızda hep bu yöndeydi ve müvekkilimiz de bu yönde savunmada bulundu. Tanık beyanlarına değinildi ve bugün mütalaa verildi savcılık tarafından. Verilen mütalaada bizim savunmalarımızı doğrular nitelikte, hedefin aslında yaralama iken neticenin ölüme sebebiyet vermesi gereken cezadan mütalaa oluşturuldu. Yaklaşık bir yıl boyunca ailesini korumak adına bütün hukuki yollara girmiş ancak netice alamamış bir babadan bahsediyoruz. Bundan sonraki hukuki sürecimizin takipçisi olacağız” dedi.

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