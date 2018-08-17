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Çekiçli hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:00 | Son Güncelleme

  KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir beyaz eşya mağazasının camını çekiçlerle kıran yüzleri maskeli hırsızlar yaklaşık 12 bin lira değerinde laptop çaldı.

Çekiçli hırsızlar kamerada

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir beyaz eşya mağazasının camını çekiçlerle kıran yüzleri maskeli hırsızlar yaklaşık 12 bin lira değerinde laptop çaldı. Olayı gören bir vatandaşa da silah gösteren hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Gece saatlerinde araçlarıyla mağaza önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız yanlarındaki getirdikleri çekiçlerle mağaza camını kırdı. 2 hırsız mağazadan içeri girerken, silahlı bir hırsız ile bir diğer hırsız dışarıda gözcülük yaptı. Kırdıkları camdan içeri giren 2 hırsız yaklaşık 1 dakika içinde 12 bin liralık laptop çaldı. Daha sonra kasaya da yönelen hırsızlar kasada bir şey bulamayınca mağazadan çıkarak, geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anları ise saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SİLAH DOĞRULTULAR
Bu sırada bankamatiğe para çekmek için giden Gültekin Koç isimli vatandaş hırsızları gördü. Hırsızlardan biri kendilerini gören vatandaşa silah doğrulttu. Büyük korku yaşayan Koç geldiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı ve ardından polisi aradı. Oğluyla birlikte yaşadığı olayı anlatan Gültekin Koç hırsız silah doğrultunca çok korktuklarını söyleyerek, "Sabah oğlumla beraber işe gelirken taksiye para verebilmek için bankamatikten para çekiyordum. Para çekip arka sokaktaki iş yerime gidecektim. Para çektim. Döndüğümde araçtan 4 kişinin indiğini gördüm. 1 tanesi silah doğrulttu. İş yerinin camını kırmaya başladılar. Biz de uzaklaşıp polisi aradık" diye konuştu. Mağaza çalışanı Cihan Gül ise cadde üzerinde sık sık hırsızlık olayının olduğunu belirterek, " Bizim sonradan haberimiz oldu. Camı patlatıyor 4 hırsız. Elleri silahlı. Laptopları alıyorlar, kasayı açmaya çalışıyorlar, bir şey bulamıyorlar. 12 bin lira civarı zararımız var" dedi.
Öte yandan aynı mağazaya ait yine aynı cadde üzerinde bulunan bir başka şubesi de geçen sene hırsızların hedefi olmuş.Kepengi kırarak içeri giren maskeli hırsızlar çok sayıda televizyon çalarak kaçmış.

fotoğraflı

Çekiçli hırsızlar kameradaÇekiçli hırsızlar kameradaÇekiçli hırsızlar kameradaÇekiçli hırsızlar kamerada

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