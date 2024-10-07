Çekiçli magandalar Kağıthane'de ortalığı birbirine kattı!

Dün gerçekleştiği öğrenilen olayda akü ustası olan 45 yaşındaki Ercan Kızılaslan, trafikte seyir halindeyken aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından feci şekilde darbedildi.

Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden 45 yaşındaki Ercan Kızılaslan'ın önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Ercan Kızılaslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan saldırganların geçtiğimiz ay da Kızılaslan'a saldırdıkları öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır