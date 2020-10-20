Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Araç çekme ücreti ne kadar?

Artık internet sayesinde çekilen araçları bulmak ve teslim işlemleri oldukça kolaydır. Siz de “Çekilen aracı nasıl bulurum, araç çekme ücreti ne kadar? gibi aklınıza takılan birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz. E-devlet İle Çekilen Araç Bilgilerine Ulaşmak Çok Kolay Arabanızı park ettiğiniz yerde bulamıyorsanız muhtemelen aracınızı yasaklı bir bölgede park ettiniz demektir. Çekilen aracınızın nerede olduğunu bulabilmek için oldukça pratik kullanım sağlayan, çekilen araç uygulaması vardır. Bunlardan biri e-Devlet ile sorgulama yapmaktır. Oldukça güvenli olan bu yöntem için öncelikle e-Devlet sitesine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Daha sonra e-Hizmetler seçeneğine gelerek, trafik ve ulaşım sekmesi açılır. Emniyet genel müdürlüğünün sunduğu e-Hizmet alt başlıklarından “Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama” seçeneğine tıklanır. Son olarak aracınızın plaka bilgileri girilerek sorgulama yapılır. Bu sayede kolayca ve ücretsiz olarak e-Devletin sunduğu hizmetten yararlanarak aracınızın araç çekilme bilgisine ulaşabilir ve ne kadar ceza aldığını görebilirsiniz. Ayrıca geçmiş dönemlere ait cezalarınıza da yine buradan bakabilirsiniz.

Çekilen Araç Bilgilerine Ulaşmanın Bir Diğer Yolu, EMG İnternet üzerinden yapılabilecek bir diğer sorgulama yöntemi ise Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesi üzerindendir. EMG sitesinden sorgulama ekranına ulaşmak için öncelikle isim, soyisim TC kimlik no ve doğum yılı girilerek kimlik bilgileri tamamlanmalıdır. Kimlik doğrulama işlemi yapıldıktan sonra otoparka çekilen araç sorgulama için gelen ekrana sorgulanan araç plakası yazılır. Bu sorgu ile aracın çekildiği otopark bilgilerine kolayca ulaşmak mümkündür. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen EGM ve diğer sorgularla birlikte 5 yıl içindeki tüm cezalar ve borçları görüntüleyebilirsiniz SMS Yoluyla Çekilen Araç Bilgilerini Sorgulama Bir diğer alternatif çekilen aracı bulma yöntemi ise SMS yoluyla sorgulamaktır. Bu şekilde çekilen aracın nerede olduğunu mobil hatlardan saniyeler içinde öğrenmek mümkündür. Bu işlem için Park yazıp boşluk bırakarak araç plakanızı yazıp 1550’ ye gönderebilirsiniz. Mesajınızın cevabı çok hızlı olarak gelir. Otopark bilgisi, neden çekildiği, ücreti gibi birçok sorunun cevabını gelen mesajda bulabilirsiniz. Bu sorgulama sonucu her operatör için belirli bir ücretlendirme bulunur.

Çekilen Araç Nasıl Geri Alınır? Aracınızın nerede olduğunu e-Devlet ile veya SMS yoluyla nerede olduğunu öğrenebilir, sonrasında aracınızın bulunduğu yere kimliğinizle gidip alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Araç sahibi sizseniz bizzat gidip almanız gerekir. Eğer başka birinin aracını kullanıyorsanız mutlaka araç sahibinin aracın çekildiği yere gitmesi gerekir. Çekilen araç şirkete ait bir araç ise, şirketten imza sirküsü almanız gerekir. Sonrasında kimliğiniz ile gidip aracı alabilirsiniz. Aracınızı alabilmeniz için kimliğiniz ile otoparka gittikten sonra yapılacak işlem çekici ücreti ve otopark ücretini ödemek olacaktır. Bu işlemler sonucunda aracınızın çekim belgesini de alarak aracınızı götürebilirsiniz. Eğer 6 aydan içerisinde araç otoparktan alınmazsa araç sahibinin evine tebligat gönderilir; fakat yine de araç alınmazsa devlet hazinesine aktarılır. Aracın devlet hazinesine aktarıldığından sonraki 5 yıl içerisinde aracın sahibi müracaat ederse, emanet sahibine yapılan ödeme araç sahibine aktarılır. Araç Çekme Ücreti Trafiğin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü durum için hatalı park cezası uygulanmaktadır. Geçiş yollarının üzerinde durmak, fabrika, atölye gibi iş alanlarının giriş çıkışını engellemek, park etmenin yasak olduğu yerlere park etmek gibi kurala tabi alanlara park etmenin sonucunda maddi bir yükümlülük doğar. Hatalı park cezası ücreti yıllar geçtikçe artar. Aracın plakasına olan bu ücreti araç sahibi isterse daha sonra da ödeyebilir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Belirli miktar para cezası ve 15 ceza puanı tatbik edilir. Hatalı park eden araçlar, trafik ekiplerince otoparka çekilebilir. Aracınızı çıkarmak için masrafları ödemeniz gerekmektedir.