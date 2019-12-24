Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul,(DHA) -ÇEKİCİLERDEKİ yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmede bulunan Ceza Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, "Eğer 'benim aracıma zarar verildi' dediğinizde yetki ancak kural dışı olduğu için devlet kendisi ispatlamak zorundadır. Bu sebeple yönetmelikte olduğu gibi 24 saat kamera altında olacak, denetim altında olacak. O yüzden de kim zarar görürse 'ben zarar gördüm demesi' dahi yeterlidir" dedi.

Trafik düzenini etkileyemeyen araçların çekilerek çevre otoparklara götürülmesi dönemi sona eriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği sürece park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara para cezası verilecek.

"TRAFİK ZABITASI ÇEKİCİ MARİFETİYLE ALMALI"

Düzenlemeyi değerlendiren Ceza Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, "Gerçeği isterseniz hepimiz trafikteki unsurlardan birisi olduğumuz için yasak park dediğimizde yapılması gerekenlerin çok sağlıklı olarak yapılmadığını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere 2928 sayılı bir karayolları kanunumuz var. Bu kanunda nereye ne şekilde park edileceğine, hatta buna ilişkin bir de yönetmelikte daha da detaylandırılmış olarak hangi şartlarda parkların yapılabileceğini, hangi şartlarda parkların yapılmayacağı, yasak park dediğimiz yani park edilmemesi gereken yere park edildiğinde, o araçların hangi şartlarda ve kimler tarafından oradan alınacağı düzenleniyor. Buna göre öncelikle trafiğin Türkiye'de organizasyonunu kanun trafik zabıtasına bırakmış. Yani bizim dilimizde hep söylediğimiz, trafik polisine bırakmış. Trafik zabıtası dediğimiz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan bir birim ve bunlar trafiği koordine etmek, işlemesini sağlamak gibi her türlü işlemi yapacak birim. Şimdi, yasak park dediğimiz park yapıldığında da kanun diyor ki; 'bunu trafik zabıtası oradan çekici marifetiyle alır' ama trafik zabıtası bu çekiciye ya trafik kuruluşlarından, ya kamu kuruluşlarından, ya da il ve ilçelerde trafik komisyonlarının anlaştığı ekipler ile ama muhakkak trafik zabıtası başında bulunduğu ve çekerken de hangi güvenceleri o araca vereceklerine dair, bütün bunları dikkate alarak çekecek. Fakat gelin görün ki, özellikle büyük şehirlerde maalesef bazen trafik zabıtasının da olmadığını gözlemliyoruz. Geçen hafta medyaya düştüğü kadarıyla İstanbul'da Trafik Vakfı çekicileri kullanılıyordu. Fakat ben bugün buraya gelirken gözlerimle gördüm, bir çekici çekim yaptı, yayalara tahsis edilen yere yasak park edilmişti ve çekim yaptı ama maalesef trafik zabıtasını görmediğimi söyleyebilirim" dedi.