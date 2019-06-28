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Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’ndan römorkörler tarafından çekilerek geçen tanker, bakım için İstanbul Tuzla'ya götürüldü.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan römorkörler tarafından çekilerek geçen tanker, bakım için İstanbul Tuzla'ya götürüldü.

Suriye'den yola çıkarılan 274 metre uzunluğunda ve 81 bin 295 groston ağırlığındaki İran bayraklı ‘Tour-2’ isimli tanker, sabah saatlerinde Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Komor Adaları bayraklı 45 metre uzunluğundaki ‘İonion Pelagos’ isimli römorkör tarafından çekilerek, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için İstanbul Tuzla’daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait, ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-10’, ‘Nazım Tur’ ve ‘Zübeyde Ana’ isimli römorkörler eşlik etti.

Yedekli tankerin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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