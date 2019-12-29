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  4. - Çekilişe 2 gün kala Eminönü’nde ‘umut’ kuyruğu

- Çekilişe 2 gün kala Eminönü’nde ‘umut’ kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor.

Elif YAVUZ- Ersan SAN- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. Eminönü’nde ünlü bilet gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet kuyruğu havadan da fotoğraflandı.

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü’nde bulunan bilet gişesinin önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Bilet almak için Kocaeli’den geldiğini söyleyen Aslan Çicek, “Önce garibana fakire yardımcı olacağım. İzmitliyim ben. Kocaelispor’a da destek olacağım. Bilet almak için Kocaeli’nden geldik. Kızım istedi merak ediyordu burayı onun için geldim” dedi.

85 yaşındaki Nazmiye Şen ise, “Ev alacağım. Çocuklarıma vereceğim. 80 milyon bana çıkarsa çocuklarıma vereceğim. Mezarımı yaptıracağım. Ben şanslıyımdır, çıkabilir” diye konuştu. Gülsüm Değirmenci de "Mersin’den geliyoruz. Şansa inanırım. Yılbaşı öncesi İstanbul’a gelmemizin bir hayrı vardır" diye düşünüyorum. O yüzden geldik bilet aldık. Arkadaşlarım da istedi. Onlara da aldım” dedi.

Bu yıl ilk kez bilet alacağını belirten Fırat Karadaş ise şansını denemek istediğini belirtti. Aslı Soylu ise çıkan para ile memleketine yatırım yapacağını ifade ederek, “Güzel bir para. Memleketim olan Çorum’a yatırım yapmayı düşünüyorum. Geri kalanı da ailem ve sülalem için harcayacağım” diye konuştu.

Eminönü’ndeki bilet gişesinin önündeki uzun kuyruk ise havadan da fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

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