“Çekilme 31 Ağustos’a Kadar Tamamlanacak”

ABD Başkanı Joe Biden Taleban militanlarının sahada ilerleme kaydetmesi sebebiyle eleştiri konusu olan Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin Afganistan’daki askeri misyonunun 31 Ağustos’ta sona ereceğini söyledi.

Başkan Biden Afganistan’dan çekilme sürecini ABD’nin ya da diğer NATO ülkelerinin herhangi bir kayıp vermeden yürüttüğünü söyledi. ABD’nin en uzun savaşını sonlandırmak üzere olduğunu belirten Başkan Biden, bir nesli daha Afganistan savaşına göndermeyeceğini belirtti.

Biden, "Çin'le ve diğer ülkelerle stratejik rekabetin gereklerini yerine getirmek için ABD'nin güçlü yanlarını desteklemeye odaklanmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

“Taleban’a güvenmiyorum, Afgan ordusunun kapasitesine güveniyorum’’

Başkan Biden’a bir gazeteci “Taleban’a güveniyor musunuz” diye sordu. Soruya sert bir tonla yanıt veren Başkan Biden “Taleban’a güvenmiyorum, Afgan ordusunun kapasitesine güveniyorum” dedi.

ABD Başkanı “Biz Afganistan’a ulus inşası için girmedik. Geleceklerine ve ülkeyi nasıl yöneteceklerine karar vermek Afgan halkının hakkı ve sorumluluğu” diye konuştu.

Afganistan’ın tamamının Taleban’ın kontroluna geçmesinin yüksek bir olasılık olmadığını kaydeden Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine, böyle bir durumda sivil can kayıplarından ABD’nin sorumlu olmayacağını belirtti.

Afganistan ve Vietnam savaşı kıyaslamalarına karşı çıkan Başkan Biden, Taleban’ın Kuzey Vietnam ordusu olmadığını söyledi.

“Tercih etmeniz halinde ABD’de bir eviniz var”

Başkan Biden’ın basın toplantısında Afganistan’da ABD ordusu için çalışan çevirmen ve tercümanların durumu da gündeme geldi.

Biden ABD için çalışan ve özel vize başvurusu işleme alınan bu kişilerin tahliye edilmesi için bu ay içinde seferlerin başlayacağını belirterek, “Tercih etmeniz halinde ABD’de bir eviniz var” dedi.

Bu kişilerin vize işlemleri sürerken ABD’de kalmalarına yasanın imkan vermediğini belirten Biden bu konuda Kongre ile çalışacaklarını söyledi.

Afgan hükümeti düşer mi?

Bir süre önce ABD basınında Amerikan istihbarat camiasının ABD ve NATO güçlerinin çekilmesinin ardından 6-12 ay içinde Afgan hükümetinin düşebileceğini değerlendirdiği yönünde haberler yer almıştı.

Başkan Biden bir gazetecinin bu yöndeki haber ve değerlendirmeleri sorması üzerine istihbarat camiasının bu yönde bir değerlendirmesi olmadığını söyledi.

Çekilme yüzde 90 tamamlandı

Başkan Biden Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le birlikte çekilme sürecine ilişkin bilgi almak üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmişti.

ABD ordusu Salı günü Afganistan’dan çekilme sürecinin yüzde 90’ından fazlasının tamamlandığını açıklamıştı.

Yetkililer çekilme sürecinin tamamının Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyor. NATO askerlerinin çoğu da Afganistan’dan ayrılmış durumda.

ABD ve NATO müttefiklerinin resmi olarak Afganistan’dan çekilme sürecini başlattığı 1 Mayıs’tan bu yana Taleban militanları sahada ilerleme sağladı.

Taleban Afganistan’ın 400 bölgesinden en az 150’sinde kontrolu ele geçirdi.

