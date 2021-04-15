“Çekilme Afganistan’ı Terk Etmek Değil”

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise “Birliklerimizi eve getirmek demek Afganistan’la ilişkilerimizi sonlandırmak ta da ülkeye desteğimizi çekmek demek değil” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD’nin Afgan Hava Kuvvetleri ve Özel Görev Kanadı gibi birimlere kaynak sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Bakan, Afgan güvenlik güçlerinin maaşlarının da ödenmeye devam edileceğini kaydetti.

Stoltenberg, Blinken ve Austin asker çekmenin Afganistan’ı terk etmek olmadığı mesajını verdi.

Blinken ve Austin, Başkan Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilme kararını ve NATO’nun Afganistan’daki geleceğini görüşmek üzere birliğin 30 üyesiyle gün boyunca temaslarda bulundu.

Stoltenberg, açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le Brüksel’de NATO genel merkezindeki görüşmesinin ardından yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO komutasındaki yabancı güçlerin ABD’nin 11 Eylül’e kadar tamamlamayı planladığı çekilme takvimiyle uyumlu olarak Afganistan’dan 1 Mayıs’tan itibaren çekilmeye başlayacaklarını bildirdi.

Austin, ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesinden sonra da ülkedeki aşırılık yanlısı gruplarla mücadele edebilmek için bölgedeki terörle mücadele yetisini koruyacağını bildirdi. Ancak Austin bu birliklerin nerede konuşlandırılacağı ya da sayısına dair bilgi vermedi.

Stoltenberg, tam çekilmenin birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti, ancak Joe Biden’ın 11 Eylül’ün 20’nci yıldönümünde ülkeden çekilmiş olma hedefinden söz etmedi. Afganistan’da şu anda ABD askerleri haricinde 7 bin ile 7 bin 500 arasında NATO askerinin bulunduğu sanılıyor.

“Afganistan’a birlikte girdik, konumumuzu birlikte belirledik ve şimdi de birlikte ayrılacağız” diyen Stoltenberg, çekilme sırasında NATO askerlerine yönelik saldırılara güçlü şekilde karşılık verileceği uyarısında da bulundu.

Stoltenberg, “Bu kolay bir karar değil. Bu karar beraberinde riskleri de getiriyor ve Afganistan’a odaklanmaya devam etmemizi gerektiriyor” diye konuştu.

NATO, 11 Eylül saldırılarının ardından ilk kez bir üyeye yönelik bir saldırının herkese yönelik bir saldırı olduğunu savunan karşılıklı savunma paktının 5. Maddesini yürürlüğe koymuştu.

Blinken ve Austin, ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından NATO’nun sunduğu desteğe ve dayanışmaya her zaman minnet duyacaklarını bildirdi.

