"Çekilme, PKK'ya alan yaratma süreci olamaz"

Çavuşoğlu, Bodrum Deniz Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, milli ve özgün olmanın her zaman kolay olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, dışa dönük, aktif ve diyaloğa açık, uzlaşı kültürüne sahip, ilkeli ve tutarlı politikalar izlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO’da ve diğer üyesi olduğu uluslararası örgütlerde stratejik konumunu güçlendirirken, stratejik ortağı ülkelerin bazıları ile sorunlar yaşadığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD ile değişik sorunlar yaşadık. Ama bunları krize dönüşmeden yönetmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de dik duruşumuzu hiçbir zaman bozmuyoruz, taviz vermiyoruz. Çünkü müttefikler birbirine saygı duymalıdır. Eğer biz NATO müttefikiysek ya da değişik alanlarda iş birliğimiz varsa, bu birisinin daha üstte olduğu birisinin daha altta olacağı anlamına gelmez ve bu konuda Türkiye’ye eşit muamele etmeleri gerektiğini ve Türkiye ile aynı göz hizasında konuşmaları gerektiğini anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu konuda da çok ciddi mesafe kat ettiğimizi söylemek isterim. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi şu anda üyelik müzakereleri bakımından çok istediğimiz noktada olmasak bile belli bir pozitif atmosferde yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü bu her iki tarafın da yararınadır. Gümrük Birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Göç konusunda ki mutabakatın devam etmesi her iki tarafın faydasınadır. Vize serbestliğini elde etmemiz sadece bizim vatandaşımıza değil AB için de faydalıdır. Buna benzer alanlarda güvenlik konusunda terörle mücadelede istediğimiz noktada değiller. "