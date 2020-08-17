Çekim yapan gazetecilere, ‘Seni buradan silerim’ diyerek saldırdı

Olay, saat 00.30 sularında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre talaş yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Aşırı yüklü olan TIR daha sonra kaldırımlardaki ağaçları ezip, bir binanın bahçesine girerek yan yattı. Kazanın geç saatte olması nedeniyle şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine polis sevk edildi.

"ÇEKMEYİN, SİZİ YOK EDERİM BİTİRİRİM"

Daha sonra olay haber çekmek için giden gazetecilere TIR'ın sahipleri, “Çekmeyin, çekerseniz sizi yok edip, bitiririm” diyerek saldırdı. Saldırganlar, tehditlerine devam ederek kameraya el atıp, çekim yapılmasına engellemeye çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

