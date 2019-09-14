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Çekirdek çitleyen arkadaşını vurdu, saklandığı evden cephanelik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Aralarında husumet bulunan arkadaşını çekirdek çitledikleri sırada silahla yaralayan genç, saklandığı evde yakalandı.

Aralarında husumet bulunan arkadaşını çekirdek çitledikleri sırada silahla yaralayan genç, saklandığı evde yakalandı. Evden cephanelik çıkarken gencin yaralandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin M., cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde çekirdek çitleyen arkadaşı M.G. ile yanında bulunan başka bir gence silah sıktı. Kurşunlar M.G.n’in ayağına isabet ederken yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından Hüseyin M. kaçarken yaralanan Güneş ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Olaydan sonra polis ekipleri Hüseyin M’nin yakalanması için çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şahsın kaçtığı yerleri tespit etmeye çalıştı. Hüseyin M’nin Samanlı Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.
Yıldırım SÖS ekipleri, Hüseyin M.’yi yakalamak için söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında Hüseyin M. üzerinde suçta kullandığı tabanca ile yakalanırken saklandığı evde de 2 tane av tüfeği, 2 tane de havalı tüfek olmak üzere 4 adet daha silah ile bu silahlara ait toplam 26 tane fişek bulundu. Evde aynı zamanda kumar oynatmak, yer ile imkan sağlama suçundan aranması olan M.Ö. ve A.D, Y.D. isimli 3 şahıs daha yakalandı.
Yakalanan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yaralanan M.G.n’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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