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Çekirdek çitleyen kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Osmaniye’de sahibinin elinden çekirdek alarak çitleyen kedinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde oturan Altan Can isimli genç evinde beslediği kediye paketten açarak çekirdek verdi. Kedinin ise çekirdekleri çitletmesi şaşırttı. Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Altan Can görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Kedinin sahibinin elinden çekirdek alarak çitlemesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi çekirdek Osmaniye

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