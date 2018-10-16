Çekirdek çitleyen kedi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde oturan Altan Can isimli genç evinde beslediği kediye paketten açarak çekirdek verdi. Kedinin ise çekirdekleri çitletmesi şaşırttı. Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Altan Can görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Kedinin sahibinin elinden çekirdek alarak çitlemesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. (İHA)

