Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Ay çekirdeği uzmanlara göre depresyon olasılığını azaltarak kişiyi rahat ve güvende hissettiriyor. Çekirdeğin kişideki sevgi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Psikolog Yasemin Kamalı, "Çekirdek çitleyen kişi kendini rahat ve güvende hisseder bu yüzden çekirdek depresyona iyi geliyor" dedi.

İnsanların eline alınca bitirmeden bırakmadığı çekirdeğin sağlık açısından sayısız faydası olduğu biliniyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen ve halk arasında bağımlılık yapmasıyla bilinen çekirdek, çok sayıda mineral ve vitamin içeriğinin yanı sıra Kamalı'ya göre insanlardaki sevgi ihtiyacını karşılayıp depresyona iyi geliyor.

"ÇEKİRDEK ÇİTLERKEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz. Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.