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"Çekirdek depresyona iyi geliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Ay çekirdeği uzmanlara göre depresyon olasılığını azaltarak kişiyi rahat ve güvende hissettiriyor.

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Ay çekirdeği uzmanlara göre depresyon olasılığını azaltarak kişiyi rahat ve güvende hissettiriyor. Çekirdeğin kişideki sevgi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Psikolog Yasemin Kamalı, "Çekirdek çitleyen kişi kendini rahat ve güvende hisseder bu yüzden çekirdek depresyona iyi geliyor" dedi.

İnsanların eline alınca bitirmeden bırakmadığı çekirdeğin sağlık açısından sayısız faydası olduğu biliniyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen ve halk arasında bağımlılık yapmasıyla bilinen çekirdek, çok sayıda mineral ve vitamin içeriğinin yanı sıra Kamalı'ya göre insanlardaki sevgi ihtiyacını karşılayıp depresyona iyi geliyor.

"ÇEKİRDEK ÇİTLERKEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz. Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRDEK SEVGİ İHTİYACINI KARŞILIYOR"

Yemenin insan psikolojisine iyi geldiğini ve kişinin sevgi ihtiyacını öyle karşıladığını belirten Kamalı, "Doyum sağlamak insanın sevgi ihtiyacını en net karşıladığı noktadır. Örneğin bebek ilk başta sevgiyi anne sütünden karşılar, doyumu yiyerek sağlar. Depresyon hastalarına baktığımızda değer görme ihtiyacının olması, sevgisizlik, birinden onaylanma arzusu gibi yoğun hislerin olduğu durumlarda veya bir kayıp yaşandıklarında depresyona giriyorlar. Çekirdek sonuç olarak doyumu sağlayan bir nesnedir. Kişiler doyumla sevgi ihtiyaçlarını karşılıyorlar" diye konuştu.

"ÇEKİRDEK DEPRESYONA İYİ GELİYOR"

Kişilerin çekirdek çitlerken başka bir şey düşünmediğini ve sevgiyi öyle aldıklarını dile getiren Kamalı, "Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar. O an ritmik bir şey yapıyorlar. Bir bebek de sütünü ritmik bir şekilde emeri sevgiyi o şekilde alır, depresyon hastaları da benzer şekilde sevgiyi alırlar bu yüzden de çekirdek depresyona iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

100 GRAM ÇEKİRDEKTE 22 GRAM PROTEİN VAR

Ay çekirdeği E ve B vitaminleri ile selenyum, magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum ve çinko dahil çeşitli mineraller içeriyor. 100 gram ay çekirdeğinin içerisinde 22 gram protein var.

(FOTOĞRAF)

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