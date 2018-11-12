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Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Çekirdek yerken kabuklarını daha az uğraşla bir yere atmanın planını yapan adam çözümü kendi yöntemiyle buluyor. Kulaklarında taktığı poşetle kendince sorunu çözen adamın görüntüsü izleyenleri güldürdü.

Endüstriyel tasarımcı mühendisleri kıskandıracak bir buluşla çekirdek yiyen adam izleyenleri kahkahaya boğdu. Yem torbası gibi kulaklarına geçirdiği poşete minik bir delik açan ve oradan çekirdek yiyen adam, kabukları torbaya atmış oluyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
çekirdek poşet

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