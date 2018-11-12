Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

Endüstriyel tasarımcı mühendisleri kıskandıracak bir buluşla çekirdek yiyen adam izleyenleri kahkahaya boğdu. Yem torbası gibi kulaklarına geçirdiği poşete minik bir delik açan ve oradan çekirdek yiyen adam, kabukları torbaya atmış oluyor. İşte o görüntü.





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