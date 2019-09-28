Çekirdek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde-Adana Otoyolu'nun Ulukışla ilçesi Kırkgeçit tünelleri mevkisinde Nejdet Biricik'in kullandığı (51), 42 Y 6699 plakalı tır, Pozantı- Adana istikameti Çakıt 5 viyadüğü yakınlarında devrildi.
Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Adana yönünün açılması için temizlik çalışması yapılıyor.
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