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Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 08:53 | Son Güncelleme

Çorum’da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi.

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çorum’da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Çorum-Mecitözü karayolu trafiğe kapandı.
Kaza, Çorum-Mecitözü karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Şemdin Erdoğan yönetimindeki 16 ACM 355 plakalı çekirdek yüklü tır, Mecitözü kavşağı yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anında yolda başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, devrilen tırda bulunan çekirdekler etrafa saçıldı. Yola saçılan çekirdek kaza yerine çağrılan iş makinesi ile temizlendi. Kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapanan Çorum-Mecitözü Karayolu, 2 saat sonra trafiğe açılabildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

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