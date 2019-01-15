Çekirdekleriyle yediği hurmalar yüzünden ameliyatlık oldu

Hastanenin gastroenteroloji bölümünde, Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından muayene edilen Kayıkçıoğlu'nun midesinde, biri 7, diğeri 3 santimetre çapında 2 taşlaşmış gıda artığı tespit edildi.

Çatalpınar ilçesinde yaşayan Hamide Kayıkçıoğlu (48), erken doyma, tokluk hissi, kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Ordu'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Ekiz, hastanın midesinde oluşan taşlaşmış gıda artıklarının, 3 ay boyunca hemen hemen her gün azar azar tükettiği Trabzon hurmasını çekirdekleriyle yemesinden oluştuğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Trabzon hurması veya diğer adıyla cennet hurmasının çok tüketilen bir besin olduğuna dikkati çeken Ekiz, "Bu faydalı meyvenin aşırı ve çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi riskli olabilir. Günlük 1-2 adet çekirdekleri çıkartılarak tüketilmesi sağlık açısından daha faydalı olacaktır." dedi.

Sağlığına kavuşan Hamide Kayıkçıoğlu ise doktorlarına teşekkür etti.

