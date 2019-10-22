Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde renkli görüntüler

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Tropikal meyvelerden yapılan dondurma ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde çeşitli yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz dalında yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinci oldu. Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya ise üçüncü oldu.

Alanya'dan geldiğini söyleyen Nurhayat Görgülü, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ankaralıyım ama narı çok güzel yedim. İyi ki de yemişim, birinciliği kazandım. İlk defa yarışmaya katıldım çok heyecanlandım" dedi.