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Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Doğu Afrika’dan başlayan ve geçtiği yerlerde gıda krizine yol açan yüz milyarlarca çekirgenin Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'de son yayınladığı raporda durumun kritik olduğunu duyurdu. Peki çekirge istilası neden olur?

Dünya korona salgını ile çalkalanırken ve Türkiye’de ilk korona virüsü tespiti yapılmışken bu sefer de sosyal medyada çekirge istilası felaketi gündem oldu. Şubat ayında BM Doğu Afrika’daki çekirge istilasının yaratacağı gıda krizine dikkat çekmişti. Sayıları yüz milyarları bulan çekirgeler Afrika’da geçtiği yerlerde büyük yıkıma yol açıyor. Son olarak sosyal medyada bu çekirge istilasının İran ve Irak’a geldiği yani Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE’YE Mİ GELİYOR?

Sosyal medyada korona paniğine bir de çekirge istilası paniği eklendi. Çok büyük bir çekirge sürüsünün İran ve Irak’a ulaştığı iddia ediliyor ki BM'nin paylaştığı istila haritası bu endişeyi doğrular gözüküyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: DURUM KRİTİK

Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Organizasyonu'nun paylaştığı bilgilere göre çekirge istilası özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da etkili. Ayrıca Irak ile İran'ın güneyinde çekir sürülerinin sayısı artıyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR?

Literatürde çekirge isitilasına neden olan çekirgelere göçmen çekirgeler deniyor. Göçmen çekirgelerin kökeni ve aşikar şekilde soyunun tükenmesi -bazıları 15 cm uzunluğuna ulaşabilir- pek açık değildir.[1] Bu türler uygun koşullar altında hızla üreyebilirler ve sonradan sürü haline gelip göç edebilirler. Nemfleri olduğu kadar yetişkinleri de orkestralar oluşturabilir, her iki şekilde de büyük mesafeler katedebilirler, hızlıca tarlalara girip ürünelere zarar verebilirler.

Cambridge Üniversitesindeki araştırmalar kalabalık şekilde sonuçlanan sürülenme davranışını tanımlamıştır. Göçmen çekirgelerin arka bacaklarındaki arttırılmış dokunma uyarısıyla tetiklenen sürüye dönüşüm şekli, sadece dört saatlik bir periyotta her dakikada gerçekleşen bazı temaslarla ile teşvik edilir.[2] En büyük sürülerin, milyarlarca göçmen çekirgelerinden oluştuğu ve yüzlerce milkareyi kapladığı düşünülmektedir.

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çekirge istilası Türkiye İRAN ırak

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