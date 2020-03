Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Dünya korona salgını ile çalkalanırken ve Türkiye’de ilk korona virüsü tespiti yapılmışken bu sefer de sosyal medyada çekirge istilası felaketi gündem oldu. Şubat ayında BM Doğu Afrika’daki çekirge istilasının yaratacağı gıda krizine dikkat çekmişti. Sayıları yüz milyarları bulan çekirgeler Afrika’da geçtiği yerlerde büyük yıkıma yol açıyor. Son olarak sosyal medyada bu çekirge istilasının İran ve Irak’a geldiği yani Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada korona paniğine bir de çekirge istilası paniği eklendi. Çok büyük bir çekirge sürüsünün İran ve Irak’a ulaştığı iddia ediliyor ki BM'nin paylaştığı istila haritası bu endişeyi doğrular gözüküyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: DURUM KRİTİK



Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Organizasyonu'nun paylaştığı bilgilere göre çekirge istilası özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da etkili. Ayrıca Irak ile İran'ın güneyinde çekir sürülerinin sayısı artıyor.

Desert Locust situation update????



The situation is extremely alarming in the Horn of Africa where widespread breeding is in progress and new swarms are starting to form.



This is an unprecedented threat to #foodsecurity and livelihoods. https://t.co/IBn5Kp0zCc#DesertLocust pic.twitter.com/bkvE4agC7u