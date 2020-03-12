Çekirge İstilası Türkiye’ye mi yaklaşıyor? Kur’an’da çekirge istilası!

Dünya korona salgını ile çalkalanırken ve Türkiye’de ilk korona virüsü tespiti yapılmışken bu sefer de sosyal medyada çekirge istilası felaketi gündem oldu. Şubat ayında BM Doğu Afrika’daki çekirge istilasının yaratacağı gıda krizine dikkat çekmişti. Sayıları yüz milyarları bulan çekirgeler Afrika’da geçtiği yerlerde büyük yıkıma yol açıyor. Son olarak sosyal medyada bu çekirge istilasının İran ve Irak’a geldiği yani Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE’YE Mİ GELİYOR?

Sosyal medyada korona paniğine bir de çekirge istilası paniği eklendi. Çok büyük bir çekirge sürüsünün İran ve Irak’a ulaştığı iddia ediliyor.

Afrika’dan başlayarak gittiği yerlerde büyük bir kıtlığa sebep olan ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirge, İran ve Irak’a geldi. Sınırlarımıza çok yaklaşan çekirgelerin, yakın zamanda Türkiye’ye de geleceği düşünülüyor. #cekirgeistilası pic.twitter.com/CldnDAW6SM — Abdi Baktur (@abdibaktur) March 12, 2020

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR

Literatürde çekirge isitilasına neden olan çekirgelere göçmen çekirgeler deniyor. Göçmen çekirgelerin kökeni ve aşikar şekilde soyunun tükenmesi -bazıları 15 cm uzunluğuna ulaşabilir- pek açık değildir.[1] Bu türler uygun koşullar altında hızla üreyebilirler ve sonradan sürü haline gelip göç edebilirler. Nemfleri olduğu kadar yetişkinleri de orkestralar oluşturabilir, her iki şekilde de büyük mesafeler katedebilirler, hızlıca tarlalara girip ürünelere zarar verebilirler.