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Çekirge İstilası Türkiye’ye mi yaklaşıyor? Kur’an’da çekirge istilası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Doğu Afrika’dan başlayan ve geçtiği yerlerde gıda krizine yol açan yüz milyarlarca çekirgenin Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor. Peki çekirge istilası neden olur? Kur’an’da çekirge istilası nasıl geçer?

Çekirge İstilası Türkiye’ye mi yaklaşıyor? Kur’an’da çekirge istilası!

Dünya korona salgını ile çalkalanırken ve Türkiye’de ilk korona virüsü tespiti yapılmışken bu sefer de sosyal medyada çekirge istilası felaketi gündem oldu. Şubat ayında BM Doğu Afrika’daki çekirge istilasının yaratacağı gıda krizine dikkat çekmişti. Sayıları yüz milyarları bulan çekirgeler Afrika’da geçtiği yerlerde büyük yıkıma yol açıyor. Son olarak sosyal medyada bu çekirge istilasının İran ve Irak’a geldiği yani Türkiye sınırlarına yaklaştığı iddia ediliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE’YE Mİ GELİYOR?

Sosyal medyada korona paniğine bir de çekirge istilası paniği eklendi. Çok büyük bir çekirge sürüsünün İran ve Irak’a ulaştığı iddia ediliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR

Literatürde çekirge isitilasına neden olan çekirgelere göçmen çekirgeler deniyor. Göçmen çekirgelerin kökeni ve aşikar şekilde soyunun tükenmesi -bazıları 15 cm uzunluğuna ulaşabilir- pek açık değildir.[1] Bu türler uygun koşullar altında hızla üreyebilirler ve sonradan sürü haline gelip göç edebilirler. Nemfleri olduğu kadar yetişkinleri de orkestralar oluşturabilir, her iki şekilde de büyük mesafeler katedebilirler, hızlıca tarlalara girip ürünelere zarar verebilirler.

Cambridge Üniversitesindeki araştırmalar kalabalık şekilde sonuçlanan sürülenme davranışını tanımlamıştır. Göçmen çekirgelerin arka bacaklarındaki arttırılmış dokunma uyarısıyla tetiklenen sürüye dönüşüm şekli, sadece dört saatlik bir periyotta her dakikada gerçekleşen bazı temaslarla ile teşvik edilir.[2] En büyük sürülerin, milyarlarca göçmen çekirgelerinden oluştuğu ve yüzlerce milkareyi kapladığı düşünülmektedir.

KUR’AN’DA ÇEKİRGE İSTİLASI

Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.

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Anahtar Kelimeler:
çekirge istilası Türkiye İRAN ırak

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