MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çekirge şarkısı ile ün salan Oğuz Yılmaz son yolcuğuna uğurlandı!

Çekirge şarkısı ile ün salan Oğuz Yılmaz son yolcuğuna uğurlandı!

20.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın tanınmış isimlerinden şarkıcı Oğuz Yılmaz 53 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapadı. Son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz'ı cenazesinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Bir döneme Ankara oyun havalarıyla damgasını vuran Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Yılmaz'ın sanat camiasından arkadaşları da katılım sağladı.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolcuğuna göz yaşları içinde uğurlandı!

"Çekirge" isimli şarkısıyla tanınan Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Ankara'da hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirince özel bir hastanede tedaviye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göz yaşları sel oldu

Göz yaşları sel oldu
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söylediği son şarkı ortaya çıktı

Söylediği son şarkı ortaya çıktı
Öte yandan Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Koç, kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez dinletmişti.
Henüz müzik piyasalarında yer almayan şarkıyı dinlerken gözyaşlarına hakim olamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söylemişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ankara Oğuz Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.