Çekirge şarkısı ile ün salan Oğuz Yılmaz son yolcuğuna uğurlandı!

Bir döneme Ankara oyun havalarıyla damgasını vuran Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Yılmaz'ın sanat camiasından arkadaşları da katılım sağladı.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolcuğuna göz yaşları içinde uğurlandı!

"Çekirge" isimli şarkısıyla tanınan Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Ankara'da hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirince özel bir hastanede tedaviye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göz yaşları sel oldu Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söylediği son şarkı ortaya çıktı Öte yandan Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Koç, kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez dinletmişti.