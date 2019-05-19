Çekirge yemek dünyayı kurtarabilir mi?

Eskiden çiğ balık, kale ya da chia tohumunun bu kadar popüler olacağını tahmin etmezdik, ancak çoktan bu yiyecekler gerek öğle yemeklerinde gerek smoothie'lerde yerini almış vaziyette.

Peki sizce yemek yeme alışkanlığımız kızarmış çekirgeleri de içerek şekilde değişebilir mi?

Bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir suşi lokanta zinciri olan Abokado, çekirgeleri yemek menüsüne ekleyerek bu yiyeceğin hem sağlıklı hem de sürdürülebilir olduğunu belirtti.

BBC'nin Newsbeat ekibinden Lindsay Brown, çekirgelerin ya da böceklerin nasıl yeme alışkanlıklarımızı değiştirebileceğini kaleme aldı.

Abokado'nun müdürü Kara Alderin, birkaç yıl içinde böceklerin her gün yediğimiz yiyeceklerin içinde yerini alacağını düşünüyor.

Yine İngiltere'de süpermarket zinciri Sainsbury's de 250 şubesinde geçen yıl kurtçukları atıştırmalık olarak satmaya başladı.

Başka markalar da benzer ürünleri sağlıklı ve çevre dostu olduğunu vurgulayarak yiyecek menüleri kapsamında satıyor.

Diğer yandan dünyanın dört bir yanında 2 milyar kişi halihazırda böcek yiyor. Buna entomofagi deniyor.