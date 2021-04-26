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Çekirgeler başkenti istila etti!

26.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti.

Çekirgeler başkenti istila etti!

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.

Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam’ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye

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