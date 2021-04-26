Çekirgeler Şam'ı istila etti!

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.
Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti https://t.co/howMTfPfNl pic.twitter.com/JLtTjOP2vI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2021
Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam’ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.