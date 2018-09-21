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Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümceğin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Örümceğin ağına takılan çekirge bir anda ağların arasında kaybolup gidiyor. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Çekirge

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