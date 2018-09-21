Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Örümceğin ağına takılan çekirge bir anda ağların arasında kaybolup gidiyor. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgi gördü.
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