Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?

Motordan üretilen güç, şanzımandan geçerek tekerleklere iletilir. Bu aktarımla birlikte araçtaki tekerlekler hareket eder ve otomobilin bir yerden bir yere seyahat etmesi sağlanır. Çekiş sisteminin çalışabilmesi için se bir diferansiyele ihtiyacımız vardır. Çünkü motorda üretilen güç farklı oranlarla lastiklere iletilmelidir. Burada diferansiyel devreye girer. ÇEKİŞ SİSTEMLERİ KAÇ TİPTİR? Çekiş sistemleri birbirinden farklı tiplerde olabilir. Şimdi bunları tek tek sizler için inceleyelim. ÖNDEN ÇEKİŞ – FWD (FRONT WHEEL DRIVE) Trafikte önemli ölçüde araç önden çeker olarak yer almaktadır. Çoğu kişi yüksek yapısı gereği SUV’da tercih etse, o araçlarından büyük oranı öden çekiş olarak gelir. Önden çekişli araçların en büyük avantajı ise maliyettir. Daha düşük maliyetli olmaları sebebiyle, fiyat konusunda avantajlıdırlar. Diğer bir avantajı ise yakıt tüketimi konusunda dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araçlardan daha da az yakarlar. Karlı ve buzlu yollarda arabanın motorunun ağırlığı önde olduğu için çekiş konusunda da avantalı olurlar. Ancak motor ağırlığı dezavantaj oluşturur mu? Buna cevabımız evet. Genelde yüksek hızla viraj alırken aracın ağırlığı önde olacağı için merkez kaç kuvveti aracın ön tarafını dışarı itecektir. Buda otomobilin önden kaymasına sebep olacak. Büyük boyutlu olan önden kaymalar, büyük kazaların habercisidir.

ARKADAN İTİŞ – RWD (REAR WHEEL DRIVE) Genel olarak arkadan itiş olarak bilinen bu çekiş sistemi kelimenin orijinali İngilizce “Drive” ve “Traction” kelimelerinden türemektedir. Arka ve ön aks fark etmeksizin bu olay çekiş olarak adlandırılır. Burada güç arkadan gelip sizi ileri doğru ittiği için arkadan itiş olarak halk ağzından yayılmıştır. Arkadan itişli otomobiller genel olarak daha güçlü olan otomobillerdir. Ayrıca ortadan motorlu olan güçlü otomobillerde de tahrik arka lastikler üzerinden oluyor. Genel olarak Pick-Up modelleri de aradan itiş olarak tasarlanmışlardır. Bunun en büyük sebebi ise aracın arkasına konan yükler aracın ön tarafının yer ile temasını kesebilir. Güç aktarımının sağlıklı olamayacağından kaynaklı bu tip araçlar arkadan itişli olurlar. Arkadan tahrikli araçların en büyük avantajı ise önden çekişli araçlara göre daha dengeli olmaları. Viraj performansı bu tarz otomobillerde daha iyi seviyede olmaktadır. Dezavantajı olduğu durumlar ise genelde çekişin azaldığı yağışlı havalarda, arkası boş olan araçların gücü yere doğru aktaramaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Arkadan tahrikli otomobillerde daha fazla ve karışık parçalar kullanıldığı için araçlar genelde pahalı olurlar. Arkadan itişli otomobiller özellikle virajlarda eğer ki deneyimli değilseniz size sorun çıkartabilir. Virajlarda gaza yüklendiğiniz sırada arka bölümün önden daha istekli olması durumu kontrol edilemezse kaza kaçınılmaz olur.

4 TEKERLEK İLE ÇEKİŞ – 4WD – 4×4 (4 WHEEL DRIVE) Dört lastiğe hükmedebilen çekiş sistemlerine verilen addır. Bu sistemler kendi içerisinde aslında 3 ana gruba ayrılırlar. Genelde burada prensip şu şekildedir. Tamamen otomatik olan dört tekerlekten çekiş sistemleri, yarı kontrol edilebilir çekiş sistemleri ve tam kontrol edilebilir çekiş sistemleri olarak sıralanır. SEÇİLEBİLİR 4X4 ÇEKİŞ SİSTEMİ Seçilebilir 4×4 sisteminde belirli hız limitine kadar güç arkadan aktarılır. Ön tekerleklerdeki çekiş araziye girildiğinde bir düğme veya şalter vasıtasıyla devreye alınır. Devreye alındığında arka akstaki güç ön tarafa belirli oranlarda dağılır. Bu tarz sistemlerde düşük (4WD Low) ve yüksek (4W High) olarak iki farklı sürüş mantığı yer almaktadır. 4WD Low seçeneğinde araç daha düşük devirlerde daha yüksek güç üretir. Daha yüksek güç size zorlu zeminlerde büyük avantaj sağlar. Genelde bu seçilebilir dört tekerlekten çekiş sistemleri, arazide bolca vakit geçirebilen kişilerin tercih ettiği sistemlerdir. Burada güç arkada olduğu için zorlu olmayan zeminlerde bu sistem sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ne zamanki zorlu bir zemine girerseniz, aracınız o zaman dört tekerlekten çekiş sistemine ihtiyaç duyar