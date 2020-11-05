Çekişmeli Eyaletlerde Yeniden Oy Sayımı Nasıl Yapılacak?

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep ederken, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde de oy sayımının durdurulması için davalar açtı. Nevada eyaletinde usulsüz oy kullanımı olduğu gerekçesiyle bu tür oyların sayımını durdurmak üzere mahkemeye başvuran Trump kampanyası, Georgia eyaletinde de, yetkililerin eline geç ulaşan oy pusulalarının diğerlerinden ayrı ve güvenli bir yerde tutularak sayılmaması için mahkemeye başvuru yaptı.

Seçimde en çok çekişmeye sahne olan ve ABD’nin bir sonraki başkanını belirlemede kritik önem taşıyan eyaletlerde oyların yeniden sayılması konusundaki kurallar şöyle:

ARIZONA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devreye giriyor? Evet.

Yeniden sayım yasası: İki aday arasındaki farkın yüzde 0,1 ya da daha az oranda olması durumunda yeniden sayıma gidiliyor.

Süre: Yeniden sayımın tamamlanması için herhangi bir süre yok.

Maliyeti kim karşılıyor? Yarışa bağlı olarak, otomatik yeniden sayımın maliyetini eyalet, ilçe ya da kent karşılıyor.