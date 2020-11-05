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Çekişmeli Eyaletlerde Yeniden Oy Sayımı Nasıl Yapılacak?

05.11.2020 20:16 | Son Güncelleme

Başkan. Donald Trump'ın seçim kampanyası, seçimin sonucunu belirlemede kritik öneme sahip bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılması ya da oy sayımının durdurulması için davalar açtı. Her eyaletinse yeniden sayım konusunda kendi ayrı yasaları ve kuralları bulunuyor

Çekişmeli Eyaletlerde Yeniden Oy Sayımı Nasıl Yapılacak?

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep ederken, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde de oy sayımının durdurulması için davalar açtı. Nevada eyaletinde usulsüz oy kullanımı olduğu gerekçesiyle bu tür oyların sayımını durdurmak üzere mahkemeye başvuran Trump kampanyası, Georgia eyaletinde de, yetkililerin eline geç ulaşan oy pusulalarının diğerlerinden ayrı ve güvenli bir yerde tutularak sayılmaması için mahkemeye başvuru yaptı.

Seçimde en çok çekişmeye sahne olan ve ABD’nin bir sonraki başkanını belirlemede kritik önem taşıyan eyaletlerde oyların yeniden sayılması konusundaki kurallar şöyle:

ARIZONA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devreye giriyor? Evet.

Yeniden sayım yasası: İki aday arasındaki farkın yüzde 0,1 ya da daha az oranda olması durumunda yeniden sayıma gidiliyor.

Süre: Yeniden sayımın tamamlanması için herhangi bir süre yok.

Maliyeti kim karşılıyor? Yarışa bağlı olarak, otomatik yeniden sayımın maliyetini eyalet, ilçe ya da kent karşılıyor.

GEORGIA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devreye giriyor? Hayır.

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark yüzde 0,5 ya da daha az olursa adaylardan biri oyların yeniden sayılması için başvuru yapabiliyor.

Süre: Seçim sonuçları açıklandıktan sonraki iki iş günü içerisinde yeniden sayım için başvuru yapılması gerekiyor.

Maliyeti kim karşılıyor? Eyalet yasalarında yeniden sayımın maliyetini kimin karşıladığı konusunda somut bir ayrıntı yer almıyor.

MICHIGAN

Yeniden sayım süreci otomatik mi devreye giriyor? Evet.

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark 2000 oy ya da daha azsa yeniden sayım yapılması gerekiyor.

Süre: Oyların sayımından sonraki 48 saat içerisinde yeniden sayım için talepte bulunulmalı.

Maliyeti kim karşılıyor? Yeniden sayımı talep eden aday maliyeti karşılıyor.

NEVADA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devre giriyor? Hayır

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark kaç olursa olsun seçimi mağlup bitiren aday oyların yeniden sayılmasını talep edebiliyor.

Süre: Oyların sayımından sonraki üç iş günü içerisinde yeniden sayımın talep edilmesi gerekiyor.

Maliyeti kim karşılıyor? Yeniden sayımı talep eden aday maliyeti karşılıyor.

KUZEY CAROLINA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devre giriyor? Evet

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark yüzde 1 ya da altındaysa yeniden sayım mekanizması işletiliyor.

Süre: Eyalet seçim kurulunun idaresindeki makamlar için oyların yeniden sayılması talebinin, oyların sayımından sonraki ikinci iş gününde öğlen saat 12.00’ye kadar yapılması gerekiyor. İlçe seçim kurullarının idaresindeki makamlar içinse yeniden sayım talebi, oyların sayımından sonraki ilk iş gününde saat 17.00’ye kadar yapılmalı.

Maliyeti kim karşılıyor? Eyalet yasalarında maliyeti kimin karşıladığı konusunda bir ayrıntı bulunmuyor.

PENNSYLVANIA

Yeniden sayım süreci otomatik mi devre giriyor? Evet.

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark yüzde 0,5 ya da daha altındaysa yeniden sayım süreci otomatikman devreye giriyor. Yeniden sayım talep etmenin de iki diğer yolu var. Bunlardan birincisi, oyların sayılmasında hata yapıldığını belirten en az üç seçmenin imzasını toplamak ve hile ve hata iddiasıyla eyalet mahkemesine başvurmak.

Süre: Otomatik yeniden sayım için son süre seçimlerden sonraki ikinci Perşembe günü 17.00’ye kadar. Yeniden sayım talep edildiği taktirdeyse bunun son süresi seçimlerden sonraki 5 gün.

Maliyeti kim karşılıyor? Yeniden sayımı talep eden aday maliyeti karşılıyor.

WISCONSIN

Yeniden sayım süreci otomatik mi devre giriyor? Hayır

Yeniden sayım yasası: Aradaki fark yüzde 1 ya da altındaysa tam kapsamlı ya da kısmi yeniden sayım talep edilebiliyor.

Süre: Başkanlık seçimlerinde yeniden sayım talebinin, eyalette oyların sayımından sonraki ilk iş gününde saat 17.00’ye kadar yapılması gerekiyor.

Maliyeti kim karşılıyor? Aradaki fark yüzde 0,25’in üzerindeyse, yeniden sayımı talep eden aday maliyeti karşılıyor.

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