Çekme belgesi nedir? Çekme belgeli ne demek?

Trafiğe çıkamayan ve genellikle hurda veya kaza yapan araçların tüm borç durumlarını ve dönem ödemelerini gösteren çekme belgesi, bu borçların ödenmesi ile birlikte trafik şubelerinden teslim alınarak, plakaların teslim edilmesi olarak ifade edilebilir.

Neden Çekme Belgesine İhtiyaç Duyulur?

“Çekme belgesi ne demek?” yazımızda bu belgeye neden ihtiyaç duyacağınızı size detaylı olarak açıkladık. Buna göre ikinci el araç alırken aracın piyasa fiyatından daha aşağıda bir rakama satın almanız mümkün olabilir. Bu durumda ikinci el aracın çekme belgesi bulunması durumunda siz de tüm borçlarını ödeyerek trafik şubelerinden aracı alabilir, rayiç bedelinin altında ikinci el araca sahip olabilirsiniz.

Peki çekme belgesi nereden alınır? Bu belge trafik şube müdürlüğüne müracaat etmeniz sonucunda sizlere teslim edilir. Araç noterde satışa sunulur ve ardından tescil işlemleri için çekme belgesini trafikten edinerek aracın diğer tüm muayene vs. işlemlerini ilgili kurumlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Çekme Belgeli Araç Kavramı

Kaza yapan veya hurdaya çıkan ikinci el araçlarda tüm vergi borçlarının veya cezalarının belirlendiği çekme belgesi belirsiz süreli kalabilir. Aracın ne zaman borçları ve cezaları ödenirse bu durumda çekme belgesinin hükmü kaldırılır ve araç trafiğe tekrar dönebilir. Çekme belgesi nasıl alınır diye merak ediyorsanız, ilgili trafik şubeden gerekli evrakları edinebilirsiniz. Daha sonra ise aracın muayene istasyonlarına götürülüp işlemlerinin yapılması gerekir. Bandrol işlenen ikinci el araç bu sayede tekrar trafiğe dönebilir.