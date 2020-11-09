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Çekme belgesi nedir? Çekme belgeli ne demek?

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

Özellikle ikinci el araç piyasasında adını sıkça duyduğunuz çekme belgesi, araçların kazalı olduğunu anlamak için gerekli olmaktadır. Çekme belgeli araç tüm borçların ödenmesi ile birlikte aracın trafiğe tekrar çıkabilmesini sağlar. Peki çekme belge nedir, çekme belgeli ne demek? İşte konu hakkında tüm merak ettikleriniz.

Çekme belgesi nedir? Çekme belgeli ne demek?

İçindekiler

  • Neden Çekme Belgesine İhtiyaç Duyulur?
  • Çekme Belgeli Araç Kavramı
  • Çekme Belgesi İşlemleri Neden Yapılır?
  • Çekme Belgeli Araç Almak Karlı Mıdır?
  • Çekme Belgesi Nereden Alınır?
  • Çekme Belgesi Nasıl Kaldırılır?

Trafiğe çıkamayan ve genellikle hurda veya kaza yapan araçların tüm borç durumlarını ve dönem ödemelerini gösteren çekme belgesi, bu borçların ödenmesi ile birlikte trafik şubelerinden teslim alınarak, plakaların teslim edilmesi olarak ifade edilebilir.

Neden Çekme Belgesine İhtiyaç Duyulur?

“Çekme belgesi ne demek?” yazımızda bu belgeye neden ihtiyaç duyacağınızı size detaylı olarak açıkladık. Buna göre ikinci el araç alırken aracın piyasa fiyatından daha aşağıda bir rakama satın almanız mümkün olabilir. Bu durumda ikinci el aracın çekme belgesi bulunması durumunda siz de tüm borçlarını ödeyerek trafik şubelerinden aracı alabilir, rayiç bedelinin altında ikinci el araca sahip olabilirsiniz.

Peki çekme belgesi nereden alınır? Bu belge trafik şube müdürlüğüne müracaat etmeniz sonucunda sizlere teslim edilir. Araç noterde satışa sunulur ve ardından tescil işlemleri için çekme belgesini trafikten edinerek aracın diğer tüm muayene vs. işlemlerini ilgili kurumlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Çekme Belgeli Araç Kavramı

Kaza yapan veya hurdaya çıkan ikinci el araçlarda tüm vergi borçlarının veya cezalarının belirlendiği çekme belgesi belirsiz süreli kalabilir. Aracın ne zaman borçları ve cezaları ödenirse bu durumda çekme belgesinin hükmü kaldırılır ve araç trafiğe tekrar dönebilir. Çekme belgesi nasıl alınır diye merak ediyorsanız, ilgili trafik şubeden gerekli evrakları edinebilirsiniz. Daha sonra ise aracın muayene istasyonlarına götürülüp işlemlerinin yapılması gerekir. Bandrol işlenen ikinci el araç bu sayede tekrar trafiğe dönebilir.

Çekme Belgesi İşlemleri Neden Yapılır?

Aslında bir aracın çekme belgesine sahip olduğu yalnızca kaza yaptığı anlamını taşımaz. Araç sahibinin yurt dışına uzun süreli çıkacağı zamanlarda araç trafikten çekilir ve bu sayede motorlu taşıt vergisinden muaf olunabilir. Muayenesi biten ikinci el araçlarda yine çekme belgesi düzenlenebilir. İkinci el satış işlemlerinde muayenesiz araç satışı yapılmadığı için muayenesi olmayan araçlara çekme belgesi düzenlenir. Bu araçların satışında ise aracı satın alacak kişiler önce çekme belgesini temin eder, tüm borçları temizler daha sonra ise aracı muayene istasyonlarına götürür.

Çekme Belgeli Araç Almak Karlı Mıdır?

“Araçta çekme belgesi nedir?” hakkında detaylı bilgi verdikten sonra gelelim bir diğer merak edilen konuya; İkinci el araçların piyasa değerinin altında alınabilmesine fırsat sunan çekme belgesi ile araç satın almak ne kadar karlıdır? Bu şekilde araç alınabilir mi?
Bütçe durumunuza göre ikinci el araçlarda aracın modeli ve yaşı sizi çekme belgeli araçlara yönlendirebilir. Çekme belgeli araç almayı düşünüyorsanız iki konu hakkında fikir sahibi olmanızda yarar vardır. Bunlardan ilki piyasa değerinin altında satın alacağınız aracın borç durumunu ortadan kaldırarak daha uygun bir şekilde mal edebilir ve trafiğe çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu durum bütçeniz kısıtlıysa özellikle kar getiren bir anlaşma olabilir. Diğer bilmeniz gereken önemli husus ise çekme belgeli aracın uzun zamandır kullanılmıyor olmasıdır. Araç size tahmin ettiğinizden daha fazla masraf çıkarabilir. Çekme belgeli araç almadan önce mutlaka aracı incelemeli tüm detaylarını gözden geçirmelisiniz. İyi bir hesaplama yaparak bu durumu kendi yararınıza çevirebilirsiniz.

Çekme Belgesi Nereden Alınır?

İlgili trafik şube müdürlüklerinden temin edilen çekme belgesi, aracın motorlu taşıtlar borcunun olmaması, plakaya kayıtlı bir trafik cezası olmaması ve sökülü bir plakaya sahip olmaması ile kolayca temin edilebilir. Noter tarafından verilen çekme belgesi ücreti makul fiyatlarda size kar getirebilir. Çekme belgesi aldıktan sonra aracın diğer tüm borçlarını da ödeyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Çekme Belgesi Nasıl Kaldırılır?

“Çekme belgesi nedir nasıl kaldırılır?” sorusuna en doğru cevabı arıyorsanız siz de yazımızda aklınıza takılan tüm detayları öğrenebilirsiniz. İkinci el bir aracın çekme belgesi için şoförler odasına da belli bir ücret ödemeniz gereklidir. Her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey çekme belgeli aracın muayene işlemlerinin eksiksiz tamamlanmasıdır. Muayene götürmeneden önce aracı dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir Aksi takdirde tahmin ettiğiniz rakamların üzerine çıkabilir ve aracı olduğundan daha fazla bir ücrete satın alabilirsiniz. Muayene istasyonlarından alınan belgeyle notere gidilir ve gerekli bilgiler temin edilir. Tüm ödemeler gerçekleşerek aracın trafiğe girme bedeli ödenir. Bu ücretlerin tümü ödendikten sonra şoförler odasına gidilir ve plakanın bastırılması işlemleri gerçekleşir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra ikinci el araç artık trafiğe çıkabilir ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Çekme belgeli bir aracın çekme belgesini kaldırdıktan sonra yine belli bir zaman geçince çekme belgesi başvurusu yapabilirsiniz. Bu durum için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bir araca birden fazla kez çekme belgesi düzenlenebilir. Bu durum sizin aracınızı muayene ettirmeniz veya aracınızı uzun süre kullanmayı düşünmediğiniz zamanlarda değerlendirilebilir. Çekme belgeli araç satın alırken dikkat etmeniz ve araştırmanız gereken en önemli nokta bu işten sizin ne kadar kar elde edeceğinizdir. Kısıtlı bir bütçe ile araç satın alacaksınız bu aracın sizin bütçenizin üzerinde bir masraf çıkarmıyor olması önceden araştırılması ve üzerinde durulması gereken konulardan biridir.

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