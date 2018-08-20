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"Çekme helva"da bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kastamonu'da çekme helva üreten iş yerleri, bayramda artan talebi karşılayabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yüzyıllardır yapımı sürdürülen ve "saray tatlısı" olarak da bilinen çekme helvanın üretimini yapan iş yerleri, Kurban Bayramı'nda artan talebi karşılayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Çekme helvasıyla ünlü Kastamonu'da Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılamaya çalışan çekme helva üreticileri, yoğunluk yaşıyor. İşçiler, damakları tatlandırmak için fazla mesai yapıyor.

Bir iş yerinde çalışan ustabaşı Hüseyin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır çekme helva yaptığını söyledi.

Çekme helvanın yapımının kolay olmadığını, ciddi emek istediğini vurgulayan Karakaya, helvanın üretildiği ortamın ısısının en az 50 dereceyi bulduğuna dikkati çekti.

Çekme helvaya bayramlarda ilginin daha da arttığını dile getiren Karakaya, "Dışarıdan yerli ve yabancı turistler geliyor. Bayramda çekme helvasına rağbet daha fazla oluyor. İl dışından gelenler genellikle hediye amaçlı alıyor." dedi.

Normal günlerde günde ortalama 700 kilogram üretim yaptıklarına işaret eden Karakaya, kurban ve ramazan bayramları dönemlerinde ise üretimin bin tonun üzerine çıktığını belirtti.

- "Bayramdan sonra çekme helva satışları normale döner"

Bayram dolayısıyla çalışma saatlerinin arttığını belirten Karakaya, "Normal mesai saatlerimiz sabah 08.30, akşam 18.00. Bayram dolayısıyla sabah daha erken geliyoruz. Akşam da 21.00'e kadar çalışıyoruz. Bu durumdan memnunuz çünkü üretiyoruz. Bayramdan sonra çekme helva satışları normale döner. Yani satışlarda bir düşüş olur." diye konuştu.

Kastamonu helvasının farklı olduğunu aktaran Karakaya, "Ham madde olarak aynı. Pişmaniyede meyanesi düşük, şekeri fazla. Çekme helvada şekeri az meyane oranı fazla. Pişmaniye tel tel paketleniyor. Çekme helvada ise tel tel olan soğutulup ovalanıyor, preslenip küp şeklinde paketleniyor. " ifadelerini kullandı.

Çekme helvanın yapımını anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Un, yağ ve şeker bakır kazanlarda suyla 165 derecede kaynatılıyor. Kıvamı gelen şeker mermer tezgaha soğuması için alınıyor. Şeker 10-15 dakika soğutuluyor. Daha sonra kayışlama makinesinde kayışlanıyor. Şeker burada beyazlatılıyor. Tekrar mermere getiriliyor. Paletli makinede unla yağı pişiriyoruz. İsmine 'meyane' diyoruz. Bu 4-5 saat boyunca pişiriliyor. Pişen meyane tepsiye getiriliyor. Beyazlatılan şeker halka şeklinde meyanenin ortasına konuluyor. Bunu makine yardımıyla katlıyoruz. Tel tel çekme helvası oluşuyor. Daha sonra toz haline getirilip terazide tartıp pres makinesinde küp şekli veriliyor."

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