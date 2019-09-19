ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN (1)

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

