ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN (1)

Haber: \u0130STANBUL,(DHA)\nK\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'deki \u00c7ekmece N\u00fckleer Ara\u015ft\u0131rma ve E\u011fitim Merkezi'nin i\u00e7erisinde bulunan a\u011fa\u00e7l\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------\n-Olay yeriPARTNERT\u00fcm gece ac\u0131 \u00e7ekti, nedenini foto\u011frafa bak\u0131nca anlad\u0131- Sultanbeyli'de pencereden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen \u00f6\u011frenci yaraland\u0131Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor
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