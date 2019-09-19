Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın (1)

İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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