Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın (1)

\u0130STANBUL,(DHA) K\u00dc\u00c7\u00dcK\u00c7EKMECE'deki \u00c7ekmece N\u00fckleer Ara\u015ft\u0131rma ve E\u011fitim Merkezi'nin i\u00e7erisinde bulunan a\u011fa\u00e7l\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF) D\u00fcnyan\u0131n deniz kuvvetleri en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00fclkeleri a\u00e7\u0131kland\u0131! T\u00fcrkiye bak\u0131n ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131rada- Sultanbeyli'de pencereden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen \u00f6\u011frenci yaraland\u0131Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor
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