Çekmecedeki yorumlarla kitap sevgisini aşılıyorlar

Her ay en fazla kitap okuyanlara ödüllerin verildiği projede, en çok tercih edilen yazarların yaşamları ve eserleri de özel programlarla öğrencilere anlatılıyor.

Bu amaçla "Çekmeceye Sığan Dünyalar" projesini başlattıklarını anlatan Meral, işe okulun en atıl bölgesindeki kütüphanenin yerini değiştirerek başladıklarını dile getirdi.

Meral, kütüphanenin içeriğini de zenginleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Proje sayesinde okuma oranlarımızı yüzde 131 artırdık. Projemizin uygulanması öğretmen ve öğrencilerimizin büyük gayretiyle oldu. Sahiplenildi ve takiple bu başarılar elde edildi. Projemizi yerinde inceleyen ve büyük destekler veren Kaymakamımız Mehmet Sayın'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi anlamda tüm desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle ilçeye tanıtılmasında ve yurt genelinde tanıtılması noktasında talimatları oldu."

Proje koordinatörü ve okulun müdür yardımcısı Ahmet Hoplamaz da öğrencilerin okuma alışkanlığını perçinlemek, kitaplarla öğrenciler arasında bir dostluk, bağ kurmak hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Hoplamaz, kütüphaneden kitap alan öğrenciye bir ay boyunca kullanabileceği bir çekmece hediye ettiklerini ve öğrencilerden bir ay süresince okudukları kitapların yorumlarını, özdeyişleri, şiir ve metin gibi pasajları bu çekmecelere yerleştirmelerini istediklerini anlattı.