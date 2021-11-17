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Çekmecelerde biriken gözlük kutularını şık ve kullanışlı aksesuarlara dönüştürmek için 10 pratik fikir

17.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satın aldığımız güneş gözlükleri veya numaralı gözlükler; çizilmeden, kırılmadan taşınabilmeleri için bir kutuyla birlikte sunulur. Atmaya kıyamayıp bir köşede biriktirdiğiniz o gözlük kutularını, farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Üzerlerinde yapacağınız birkaç minik değişiklikle faydalı aksesuarlara dönüştürebileceğiniz gözlük kutuları için kullanım fikirlerini derledik!

Çekmecelerde biriken gözlük kutularını şık ve kullanışlı aksesuarlara dönüştürmek için 10 pratik fikir

Gözlük kutuları, genellikle birbiri üzerine kapanan 2 eşit bölmeden oluştuğu için çok amaçlı kullanım sağlıyor. Eskidiğini düşündüğünüz, rengini beğenmediğiniz bu kutulara; desenli kumaş ve kağıtlarla kaplayarak ya da boyayarak yeni bir görünüm kazandırabilir ve böylece farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Gözlük kutularından yapabileceğiniz 10 farklı aksesuara gelin, birlikte bakalım.

  1. DİKİŞ KUTUSU

Gözlük kutusunun dışını zevkinize göre desenli ya da tek renk bir kumaşla kapladıktan sonra dikiş kutusu olarak kullanabilirsiniz. İçerisine siyah ve beyaz makara ip, iğne, küçük makas, düğme gibi malzemeleri koyabilirsiniz. Seyahatlerde kullanacağınız ya da çantanızda taşıyacağınız dikiş kutunuz hazır!

  1. MAKYAJ KUTUSU

Büyük makyaj çantaları taşımak yerine en çok kullandığınız birkaç ürünü içeren şirin bir makyaj kutusuna sahip olmak hiç fena olmazdı, değil mi? Öyleyse gözlük kutunuzu boyayıp süsleyebilir ve bir makyaj kutusuna dönüştürebilirsiniz.

  1. GECE ÇANTASI

Gözlük kabının dış kısmını kadife kumaşla veya ince hasır iplerle kaplayabilir, böylece şık bir gece çantası olarak kullanabilirsiniz. Işıltı sağlamak istiyorsanız renkli taşlarla süsleyebilirsiniz.

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  1. KALEM KUTUSU

Çocuğunuz için en sevdiği animasyon karakterleriyle renklendirdiğiniz güzel bir kalem kutusu yapabilirsiniz.

  1. BOZUK PARA KUTUSU

Çantanızda taşımaktan hoşlanmadığınız madeni paralar için bir bozuk para kutusu yapabilirsiniz. Evinizde hem bir dekoratif obje hem de güzel bir kumbara olarak kullanabilirsiniz.

  1. KULAKLIK VE ŞARJ ALETİ KUTUSU

Ortalıkta dağınıklık yaratan kulaklık ve şarj aletleriniz için güzel bir kutu yapabilirsiniz.

  1. FIRÇA KUTUSU

Resim yaparken kullandığınız fırçaları ya da makyaj fırçalarınızı saklayacağınız bir kutu olarak kullanabilirsiniz. Böylece fırçalarınızın şekillerinin bozulmamasını da sağlamış olursunuz.

  1. SİGARA KUTUSU

Sigara ve çakmağınızı bir arada tutacak şık bir sigara tabakası olarak kullanabilirsiniz.

  1. YÜZÜK KUTUSU

Gözlük kutusunun içine boyutuna göre kestiğiniz ve üzerine kesikler attığınız bir sünger koyarak yüzüklerinizi yerleştirebilirsiniz.

  1. DÜĞME KUTUSU

Kıyafet alırken verilen veya giysilerinizden düşen düğmeler için şık bir kutu yapabilirsiniz.

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