Çekmecelerde biriken gözlük kutularını şık ve kullanışlı aksesuarlara dönüştürmek için 10 pratik fikir

Gözlük kutuları, genellikle birbiri üzerine kapanan 2 eşit bölmeden oluştuğu için çok amaçlı kullanım sağlıyor. Eskidiğini düşündüğünüz, rengini beğenmediğiniz bu kutulara; desenli kumaş ve kağıtlarla kaplayarak ya da boyayarak yeni bir görünüm kazandırabilir ve böylece farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Gözlük kutularından yapabileceğiniz 10 farklı aksesuara gelin, birlikte bakalım.
Gözlük kutusunun dışını zevkinize göre desenli ya da tek renk bir kumaşla kapladıktan sonra dikiş kutusu olarak kullanabilirsiniz. İçerisine siyah ve beyaz makara ip, iğne, küçük makas, düğme gibi malzemeleri koyabilirsiniz. Seyahatlerde kullanacağınız ya da çantanızda taşıyacağınız dikiş kutunuz hazır!
Büyük makyaj çantaları taşımak yerine en çok kullandığınız birkaç ürünü içeren şirin bir makyaj kutusuna sahip olmak hiç fena olmazdı, değil mi? Öyleyse gözlük kutunuzu boyayıp süsleyebilir ve bir makyaj kutusuna dönüştürebilirsiniz.
Gözlük kabının dış kısmını kadife kumaşla veya ince hasır iplerle kaplayabilir, böylece şık bir gece çantası olarak kullanabilirsiniz. Işıltı sağlamak istiyorsanız renkli taşlarla süsleyebilirsiniz.
Çocuğunuz için en sevdiği animasyon karakterleriyle renklendirdiğiniz güzel bir kalem kutusu yapabilirsiniz.
Çantanızda taşımaktan hoşlanmadığınız madeni paralar için bir bozuk para kutusu yapabilirsiniz. Evinizde hem bir dekoratif obje hem de güzel bir kumbara olarak kullanabilirsiniz.
Ortalıkta dağınıklık yaratan kulaklık ve şarj aletleriniz için güzel bir kutu yapabilirsiniz.
Resim yaparken kullandığınız fırçaları ya da makyaj fırçalarınızı saklayacağınız bir kutu olarak kullanabilirsiniz. Böylece fırçalarınızın şekillerinin bozulmamasını da sağlamış olursunuz.
Sigara ve çakmağınızı bir arada tutacak şık bir sigara tabakası olarak kullanabilirsiniz.
Gözlük kutusunun içine boyutuna göre kestiğiniz ve üzerine kesikler attığınız bir sünger koyarak yüzüklerinizi yerleştirebilirsiniz.
Kıyafet alırken verilen veya giysilerinizden düşen düğmeler için şık bir kutu yapabilirsiniz.
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