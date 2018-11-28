Çekmekköy'de Uber-taksici gerilimi

Ali Kerem BENGİ - Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY'de bir taksi şoförü ile UBER aracı sürücüsü arasından yaşanan gerginlik polis merkezine taşındı. Olayın ardından UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy Polis Merkezi önünde toplandı. Bir süre sonra kalabalık olaysız dağıldı.

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre UBER aracı sürücüsü İsmail E. yolcu almak için durdu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir taksi sürücüsü UBER sürücüsünü polis ekiplerine bildirdikten sonra UBER aracını takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri UBER aracını durdurdu.

Bu sırada UBER sürücüsü İsmail E. ve taksi sürücüsü Hamza B. arasında gerginlik yaşandı. İki tarafın da şikayetçi olması üzerine olaya karıştığı iddia edilen beş kişi ifadelerini almak üzere Çemeköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olaya karışan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. UBER aracı ise trafikten men edildi. Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri polis merkezi önünde toplandı. Bir süre burada bekleyişini sürdürülen taraflar polisini uyarılarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.