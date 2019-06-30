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Çekmeköy Belediyesi 4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ödül heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Çekmeköy Belediyesi’nce bu yıl Prof.

Çekmeköy Belediyesi’nce bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenen 4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ödül heyecanı yaşandı. Dereceye giren 15 proje sahibine ödülleri törenle verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, olimpiyatlara katılan gençlerden kendilerini alkışlamalarını istedi.
Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren projelere ödülleri Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde düzenlenen törenle verildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın katıldığı törende, finale kalan yaklaşık 100 proje arasından dereceye girerek ödül almaya hak kazanan 15 projenin sahibi olan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Marmara Eğitim Köyü’ndeki Marma Otel’de düzenlenen törene Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın yanı sıra Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, jüri üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Ödül töreni öncesinde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Belki her birimiz bilim insanı olmayabiliriz. Ama birçok noktada ülkemizi gerçek anlamda temsil edecek, hizmet edecek noktalarda olacağınıza ben yüzde yüz eminim. Sizler de emin misiniz gençler? Bir alkışlayın kendinizi Asıl alkışlanacak sizsiniz. Hep buraya çıkanları alkışlıyorsunuz. Bence alkışlanmayı hak eden sizlersiniz ve bizler de Çekmeköy Belediyesi olarak 10 yıl 3 ay evvel yola çıkarken dedik ki, ‘Çekmeköy denince akla ne gelsin?’ İstanbul’un ilçeleri denilince her birinde akla bir sembol geliyor. Çekmeköy için bir fikir üretelim dedik ve bilim, eğitim, kültür vadisi olsun Çekmeköy. Burada mütevazılık yapmıyoruz. 10 yıl 3 ayın sonunda gerçekten Çekmeköy yeşili ve doğasıyla mükemmel, birçok aktiviteyi yapabileceğiniz, her noktadan örnek bir ilçe. Ama bunun yanında eğitimde, kültürde, bilimde, birçok paydaşımızla birlikte yaptığımız projelerle bunu hak eden bir ilçe. Böyle bir ilçenin belediye başkanı olmak, o şehirde şehrül emin olmak bize ayrı bir gurur, şeref veriyor. Biz de tabi bu güzellikleri başta gençlerimiz olmak üzere şehrimizin bütün insanlarıyla paylaşıyoruz. Bundan sonra da bu noktada yolumuza, hizmetimize devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından sırayla mansiyon, üçüncülük, ikincilik ve birincilik dereceleri alan projelere ödülleri verildi. 3 farklı kategoride birincilik elde eden 3 projeye ödüllerini Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz takdim etti.
Ödüllerin verilmesinin ardından finale kalma başarısı gösteren tüm projelerde yer alan öğrenciler, öğretmenleri ve programa katılanlar, Başkan Ahmet Poyraz’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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