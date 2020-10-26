Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü sonrası harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup, düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup, mahalle aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği keserek patinaj çekti. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler, yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da oyun oynadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü Batuhan A., araç sürücüsü Yalçın A. ve araç sürücüsü İsa Y. ve konvoya dahil olan 10 araç sürücüsünü gözaltına aldı.

BİR ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, bir araç ise trafikten men edildi.