HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekmeköy'de iki kahvehaneye operasyon! Kumar oynarken yakalandılar

Çekmeköy'de iki kahvehaneye operasyon! Kumar oynarken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de iki kahvehanenin açık olduğunu ve kumar oynandığını belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 55 bin 275 lira para cezası uyguladı. Kahvehaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye çarşamba günü saat 00.30 sıralarında operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi kumar oynarken yakalarken masaların üzerinde 7 bin 750 lira olduğu belirlendi. İşyeri sahibi Harun A.(39) ile 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 39 bin 375 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi Harun A. kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

Aynı gece Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki başka bir kahvehanenin açık olduğunu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, saat 02.00 sıralarında iş yerine operasyon düzenledi. Burada bulunan 15 dizüstü bilgisayardan kumar oynandığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis, işyeri sahibi İbrahim K.(39) ile içeride bulunan 4 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 15 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kastamonu'da iftara ne kadar kaldı? Kastamonu'da iftara ne kadar kaldı?
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
1/
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy kumar

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Diğer Haberler
Kırklareli iftar saati 2020: Kırklareli iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı?

Kırıkkale iftar saati 2020: Kırıkkale iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kırıkkale'de iftara ne kadar kaldı?

Kilis iftar saati 2020: Kilis iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kilis'de iftara ne kadar kaldı?

Kayseri iftar saati 2020: Kayseri iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kayseri'de iftara ne kadar kaldı?

Kastamonu iftar saati 2020: Kastamonu iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kastamonu'da iftara ne kadar kaldı?

Kars iftar saati 2020: Kars iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kars'ta iftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.