Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşlerin gece saatlerinde evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın İçi yağmur suyu ile dolan asansör çukurunda cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İki kardeşin Çekmeköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Çocuklarının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, "Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli tıpta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti." diye konuştu.
Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orada olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu.
İki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.
Çekmeköy Belediyesi, inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’ndeki inşaatta iki evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir yandan acılı ailenin yanında acılarını paylaşırken bir yandan da yasal sürecin işlemesi için Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaştığımız inşaat hakkındaki bilgileri kamuoyunun bilgisine de sunarız. Acı olayın yaşandığı inşaata, 2015 yılında yapı ruhsatı verilmiş. 301 ada 4 ve 5 parsel üzerinde başlayan inşaat için bir süre sonra toprak sahibi tarafından tapu iptal davası açılmış. 2016 yılında sonuçlanan mahkeme kararı ile tapu iptal edilmiş ve bu karara istinaden inşaat durdurulmuş. Mahkeme kararını takiben belediye, mevcut durumu kayıt altına almak için seviye tespit tutanağı tutmuş.
Müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle 5 yıldır inşaat halinde kalan yapı çevresi, belediye ekiplerinin denetimlerinde rutin olarak kontrol ediliyor. 28.10.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda kayıt altında bulunan yerinde tespit tutanağının yanı sıra inşaat Yapı Kontrol Müdürlüğü saha ekiplerinin rutin denetimlerinde de gözetim altında tutulmuştur. Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."
Öte yandan 2 kardeşin ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.
Hasan ve Hüseyin kardeşlerin videoları da ortaya çıktı. Görüntüde Hasan ve Hüseyin, yanlarındaki bir kız çocuğu ile üst geçit merdivenlerinden iniyor.
Ayrıca, küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA