Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşlerin gece saatlerinde evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın İçi yağmur suyu ile dolan asansör çukurunda cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İki kardeşin Çekmeköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

'İHMAL VAR'

Çocuklarının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, "Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli tıpta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti." diye konuştu.

'OYUNCAK VAR DİYE GİTTİLER'

Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orada olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu.