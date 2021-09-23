HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çekmeköy'de kanlı gece! Tornavidalı kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Çekmeköy'de kanlı gece! Tornavidalı kavgada 1 ölü, 1 yaralı

23.09.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipleri kontrol altına almakta zorluk yaşadı. Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çekmeköy'de kanlı gece! Tornavidalı kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Olay saat 19.00 sıralarında Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine giden Serdar Bayır (36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY SONRASI MAHALLE KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi olay yerindeki TOMA yaparken, anons üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evlerde çıkan yangının sebebi araştırılırken polis ekiplerinin sokak üzerindeki önlemleri sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralıKatliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.