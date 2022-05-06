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  4. Çekmeköy'de kaza yapan otomobil dükkana girdi! 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de kaza yapan otomobil dükkana girdi! 3 kişi yaralandı

06.05.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan otomobillerden biri, cadde üzerindeki cep telefonu dükkanına girdi. Kazada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy'de kaza yapan otomobil dükkana girdi! 3 kişi yaralandı

Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Okan Ç.'nin kullandığı otomobil ile Okan Y. idaresindeki başka bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Y.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.

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KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonrası telefon dükkanına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkânlarıyla otomobilden çıktı. Araçta sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

CEP TELEFONU DÜKKANINDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Kazaya karışan 2 araç ile cep telefonu dükkanında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi.

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Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görüldü. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekmeköy
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