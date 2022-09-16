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  4. Çekmeköy'de korku dolu anlar! Otomobildeki yangın iş yerine sıçradı

Çekmeköy'de korku dolu anlar! Otomobildeki yangın iş yerine sıçradı

16.09.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de otomobilde başladıktan sonra önce park halindeki bir otobüse ardından iş yerine sıçrayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Çekmeköy'de korku dolu anlar! Otomobildeki yangın iş yerine sıçradı

Çekmeköy'ye bağlı Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde çıkan yangın yine park halinde bulunan bir otobüse daha sonra oto tamirhanesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. (AA)

AA-20220916-28910061-28910057-CEKMEKOYDE_OTOMOBILDE_CIKAN_YANGIN_IS_YERINE_SICRADI

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yangın Çekmeköy
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