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Çekmeköy'de kum yüklü TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 07:18 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de Şile Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü TIR yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durdu. Dorse kısmı koparak ayrılan TIR sürücüsü yaralandı.

Çekmeköy'de kum yüklü TIR devrildi

Kaza saat 05.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan C. 'nin(22) kullandığı kum yüklü TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere vurarak yan yattı.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Yan yatarak sürüklenmeye başlayan TIR yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra dorse kısmı yol işaret tabelasının direğine takıldı. Dorseden kopan çekici ise yaklaşık 100 metre daha sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazada yakıt deposu parçalanan TIR'dan yola yakıt döküldü. Kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı.

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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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