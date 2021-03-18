Çekmeköy'de maganda terörü! Müziği son ses açıp trafikte makas attı

Çekmeköy-Taşdelen Otoban yolunda bir sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde aracıyla makas atarak ilerledi.

YÜREKELR AĞZA GELDİ

Araç içerisindeki arkadaşı tarafından görüntülenen sürücünün, yüksek ses müzik eşliğinde tempo tutarak trafiği tehlikeye attığı anlar yürekleri ağza getirdi. Genç sürücünün trafikteki tehlikeli oyununa diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan trafik magandasının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

