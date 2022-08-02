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  4. Çekmeköy'de park gerginliği! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter

Çekmeköy'de park gerginliği! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter

02.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de belediyenin park içindeki çalışmalarına karşı gelen mahalleli polisle karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına alınırken, bir vatandaşın 'artık yeter, yeter' diyerek yaka paça gözaltına alınması, başka birinin de polislere karşı, 'vuramazsınız belediye meclis üyesiyim ben' diyerek tepki gösterdiği görüldü. Belediye, daha önce alanın semt pazarı yapılacağını açıklamış, mahalleli ise parkın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirtmişti.

Çekmeköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parktaki çalışmalarına karşı çıkan bir grup mahalle sakini günlerdir eylem yapıyordu. Bu sabah da parkın önünde toplanan grubun, iş makinalarının parka girmesini engellemesi üzerine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 9 kişiyi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başka bir grup ise belediye binasının önüne gitti. Burada basın açıklaması yapan grup parkın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirtti. Bu arada gözaltına alınan 3'ü kadın 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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'YETER ARTIK YETER'

Gözaltı sırasında mahalleliden biri araca ellerinden ve bacaklarından tutularak taşınırken, 'yeter artık yeter' diyerek bağırdığı görüldü. Başka biri de 'vuramazsınız belediye meclis üyesiyim ben' diyerek tepki gösterdi.

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Öte yandan belediye, alanın semt pazarı yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edileceği de belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy
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