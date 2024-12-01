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Çekmeköy'de polis dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

01.12.2024 21:02
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda polis memuru 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, yaralılardan F.E.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy'de polis dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Çekmeköy
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