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  4. Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

09.03.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekmeköy’de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan Hayvanat Bahçesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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