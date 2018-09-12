Çekmeköy Kışlası'nda darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Çekmeköy kışlasındaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddine karar verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen (teğmen) tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, celse arası davaya ilişkin istenen müzekkerelerin henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Duruşmada sanık ve avukatlara talepleri soruldu.
Tutuklu sanıklar söz alarak, tahliyelerini ve beraatleri yönünde karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Tavşanoğlu ve Güzeltaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
-Savcılık mütalaası
Davanın bir önceki celsesinde cumhuritet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sunmuştu.
Mütalaada, sanıkların 23. Motorlu Piyade Alayı Çekmeköy Şehit Onbaşı Aziz Demir Kışlası'nda 2. Tabur Komutanlığı'nda görev yaptıkları belirtilerek, iddianameye göre, darbe teşebbüsünden bir gün önce ve darbe teşebbüsü günü, kışlanın alay komutanı olan başka bir dava sanığı eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin, sanıklardan Muhammet Yalçın Güzeltaş ve Haşmet Tavşanoğlu ile görüştüğü, sanıklardan Ali Çobanoğlu'ndan 15 Temmuz 2016'daki kışla nöbetinin diğer sanık Güzeltaş ile değiştirilmesinin istendiği ve sonrasında kışlanın darbe teşebbüsü sonrası derdest edilecek kişilerin toplanması amacıyla hazırlatıldığı aktarılmıştı.
Kışlada 3 kol asker toplandığı, plastik kelepçe temin edildiği ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin izne gönderildiği bilgisi de verilen mütalaada, hazırlanan iddianamede, sanıkların kışla içinde nöbet değişimi yapıp darbe teşebbüsü akşamı hazır bulunarak belirtilen suçları işlediklerinin iddia edildiği de hatırlatılmıştı.
-"Evinde 1 ABD doları ele geçirildi"
Kışlanın bölük komutanı olan sanık Haşmet Tavşanoğlu'nun 15 Temmuz'da alay komutanı Ömer Faruk Özköse ile görüştüğü, diğer sanık Muhammet Yalçın Güzeltaş ile birlikte aynı evde kaldığı, Etkin Pişmanlık kapsamında ifade veren, asker abisi olduğu iddia edilen Hakan Karataş tarafından teşhis edildiği kaydedilen mütalaada, bölük komutanı vekili olan sanık Güzeltaş'ın ise 14-15 Temmuz 2016'da bizzat alay komutanı Ömer Faruk Özköse ile görüştüğü, aramada evinden OHAL ödevi, 1 ABD doları ve FETÖ resimleri çıktığı bilgisi verilmişti.
Aynı kışlada takım komutanı olarak görev yapan sanık Ali Çobanoğlu'nun 15 Temmuz'da resmi nöbetçi olduğu ancak nöbetinin değiştirildiği aktarılan mütalaada, Çobanoğlu'nun nöbet değişimi sonrası kışla ve tabur komutanı tarafından Koktod (tatbikat) faaliyeti adı altında kışlaya çağrıldığı, Twitter hesabında FETÖ ile irtibatlı bir yayının yer aldığı ancak bu paylaşımın sanık dışında bir başkası tarafından yapıldığının belirlendiği ifade edilmişti.
- "Görüşmeler askeri hiyerarşi atlanarak gerçekleşti"
Nöbet değişimi planlanmasının sanıklardan Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın yurt dışı görevinin iptal edilmesi sebebiyle, moral yemeği adı altında gizli bir buluşmayla kararlaştırıldığı, nöbet değişimi hususunda ön görüşmeyle sonraki bilgilendirmenin kışla komutanı, tabur komutanıyla, askeri hiyerarşi atlanarak gerçekleştirildiği belirtilen mütalaada, şu değerlendirme yapıldı:
"Sanıkların FETÖ bünyesinde belirli bir hiyerarşi ve talimatla eylemde bulundukları, her ne kadar tüm sanıkların Bank Asya hesabı, ByLock kaydı gibi örgütsel mahiyette delil olabilecek herhangi bir bulguları bulunmuyorsa da bu kapsamda sanık Haşmet Tavşanoğlu'nun örgüt abisi tarafından teşhis edildiği, ayrıca Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın ev aramasında çıkan 1 ABD doları, belirli bir eyleme yönelik OHAL ödevi ve FETÖ resmi gibi ilave deliler bulunduğu ancak diğer sanık Ali Çobanoğlu hakkında bir delil bulunamadığı, sosyal medyadaki paylaşımının başkası tarafından paylaşıldığı anlaşılmıştır."
-15 Temmuz'a yönelik özel nöbet değişimi
Mütalaada, tüm askeri personelin tatbikat faaliyeti adı altında, kışlalarına izinli veya mesai dışındayken bile dönebilecekken özellikle 15 Temmuz'a yönelik nöbet değişimi yapmanın belirli bir örgütsel plan ve darbe faaliyeti çerçevesinde kaldığı da öne sürülerek, sanıklar Tavşanoğlu ve Güzeltaş'ın darbe teşebbüsüne daha öncesinden başladıkları, darbe teşebbüsü sırasında olası hazır edilecek şahısların getirileceği kışlada görevlendirildikleri dile getirilmişti.
Anayasal düzene karşı suçun, diğer "TBMM ve hükümete" yönelik suçları bünyesinde barındırdığı bilgisi de verilen mütalaada, tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Komutanı konumunda olan diğer sanık Haşmet Tavşanoğlu tarafından nöbeti değiştirilen diğer sanık Ali Çobanoğlu'nun herhangi bir eyleme karışmadığı gibi hakkında silahlı terör örgütü bünyesinde herhangi bir delil bulunmadığı da vurgulanan mütalaada, diğer 2 sanıkla birlikte örgütsel birliktelik ve hareket halinde bulunmadığı tespit edilen bu sanığın aynı suçlardan beraatine karar verilmesi istenmişti.
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