Çekmeköy metrosunda sona doğru

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile birleştirme testleri için seferlere 20-21-22-23 Eylül tarihlerinde ara verileceği ve ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet vereceği kaydedildi.

